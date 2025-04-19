Гололед и снег спровоцировали рост цен такси в Новосибирске 19 апреля

Новосибирск замело снегом, а колебание температур спровоцировало появление гололеда на дорогах. В связи с этим многие новосибирцы приняли решение отказаться от личного транспорта, чем воспользовались различные агрегаторы такси.
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