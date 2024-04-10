Так в действительности снимает Redmi Turbo 3: примеры реальных, а не рекламных фото

Сегодня Redmi официально представила свой новый смартфон Redmi Turbo 3 (вместо Redmi Note 13 Turbo), и сегодня же в Китае появились первые обзоры с примерами реальных фото, сделанных основной камерой устройства.
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