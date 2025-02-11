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Китай

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Ван И посетит Великобританию, Ирландию, примет участие в 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, проведет заседание высокого уровня СБ ООН и примет участие во встрече глав МИД G20

Пекин, 10 февраля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в период с 12 по 17 февраля посетит Великобританию в качестве сопредседателя 10-го китайско-британского стратегического диалога, посетит Ирландию и примет участие в 61-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, объявил в понедельник официальный представитель МИД КНР.

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