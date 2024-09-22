Олаф Шольц: дальнобойное оружие Украине и риск прямого вовлечения НАТО в конфликт Ольга ВайленкоКанцлер Германии Олаф Шольц вновь высказался на тему поставок оружия Украине, особо подчеркнув свою позицию по вопросу передачи дальнобойных вооружений.
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