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Олаф Шольц: дальнобойное оружие Украине и риск прямого вовлечения НАТО в конфликт

Олаф Шольц: дальнобойное оружие Украине и риск прямого вовлечения НАТО в конфликт

Олаф Шольц: дальнобойное оружие Украине и риск прямого вовлечения НАТО в конфликт Ольга ВайленкоКанцлер Германии Олаф Шольц вновь высказался на тему поставок оружия Украине, особо подчеркнув свою позицию по вопросу передачи дальнобойных вооружений.

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