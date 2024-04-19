Фолкленды-82. Аргентинское самоубийство (2 статьи)

Фолкленды-82. Аргентинское самоубийство Британцы на Фолклендских островах. Источник: thesun.co.uk «Мальвины были, есть и будут аргентинскими!» Фолкленды или, как их именуют в Аргентине, Мальвинские острова с 1833 года формально под английской администрацией.