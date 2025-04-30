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Южная Корея разработает новую подводную лодку для ВМС Перу

Южная Корея разработает новую подводную лодку для ВМС Перу Острая конкурентная борьба на западном рынке вооружений является одним из основных факторов, способствующих возвышению южнокорейского ВПК.

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