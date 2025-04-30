Южная Корея разработает новую подводную лодку для ВМС Перу Острая конкурентная борьба на западном рынке вооружений является одним из основных факторов, способствующих возвышению южнокорейского ВПК.
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Южная Корея разработает новую подводную лодку для ВМС Перу Острая конкурентная борьба на западном рынке вооружений является одним из основных факторов, способствующих возвышению южнокорейского ВПК.
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