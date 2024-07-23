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Царьград

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В России создали социальный банковский вклад для самых бедных граждан

В России создали социальный банковский вклад для самых бедных граждан

Владимир Путин подписал документ, который предусматривает создание особых банковских продуктов для социально незащищенных слоев населения.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это хорошая была бы карикатура для журнала &quot;Крокодил&quot; или для &quot;Фитиля&quot; сюжет... Хороший юмор власти, если бы не было так плачевно, как власть устроила голодомор, геноцид и нищенское существование старикам и не только им....
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