Второе за год повышение тарифов ЖКХ выглядит опасной мерой. Не стоит взваливать проблемы жилищного сектора на плечи населения

Рост тарифов на ЖКХ должен состояться уже с 1 декабря 2022 года. Как предусматривает Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленный Минэкономразвития, с учетом прогнозируемой индексации цен на газ и тарифов на электроэнергию для населения совокупный платеж граждан за коммунальные услуги, начиная с последнего месяца этого года, в среднем по стране вырастет на 9%, с 1 июля 2024 года — на 6,3% и с 1 июля 2025 года — на 5,3%.