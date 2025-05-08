Расчет войск КНР на параде Победы в Москве будет самым большим из иностранных

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Парадный расчет военнослужащих из Китая, который примет участие в параде Победы на Красной площади, будет самым большим из иностранных, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
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