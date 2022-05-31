smi.today

2 324 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Человек слаб. Вот это и сгубилоСК отдал под суд ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    У меня такое мнение, может пару САРМАТОВ испытать, да и убедительнее будет для "ДРУЗЕЙ" России....Вслед за американ...
  • Бендер Задунайский
    За ручку с моральным педерастом Макаревичем .Полиция Иерусалим...

Турция отменяет ПЦР-тесты для въезжающих в страну

Турция отменяет ПЦР-тесты для въезжающих в страну

Министерство внутренних дел Турции во вторник, 31 мая, сообщило, что для въезда в республику с 1 июня отменяется требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген, которое было введено в рамках борьбы с пандемией, – сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх