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Матч «Торонто» – «Индиана» был приостановлен из-за пожара. Болельщиков эвакуировали

Матч «Торонто» – «Индиана» был приостановлен из-за пожара. Болельщиков эвакуировали

Субботний матч «Торонто» – «Индиана» (131:91) был приостановлен на 70 минут из-за возгорания динамика, висящего над трибунами.

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