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Эксперт Мурадян: нейросети превратили поиск работы в России в дуэль алгоритмов

Эксперт Мурадян: нейросети превратили поиск работы в России в дуэль алгоритмов

Массовое использование нейросетей фактически превратило рынок труда в противостояние «машин против машин»: соискатели с помощью ИИ генерируют резюме, а работодатели такими же алгоритмами их отбраковывают.

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