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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Boris Max
    А потому что законопослушные.... а вот абу-бандиты из за безнаказанности просто охренели... Дайте народу право мочить...В Саранске местны...
  • Eduard
    Я одно не понимаю,почему людей воевавших имеющих оружие так легко бьют какие-то хмыри?В Саранске местны...
  • Eduard
    Саид,вали в кишлак ишачек трахай,это твоё!В Саранске местны...

Правду говорить легко и приятно (с)

Давайте    сегодня   попробуем   осторожно     написать  о  чувствах   добрых       русских  людей   - блогосфера  ведь    отслеживается, так,  что,   думаю,    ТАМ     полезно  будет    почитать  о том,  что    думают     добрые   русские  люди  -  патриоты    до  мозга   костей,    ежедневно,  если  не  ежечасно,    молящиеся  о     нашей   победе.

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