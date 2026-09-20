Галибаф: Ормузский пролив будет закрыт, пока США не примут условия Ирана

Тегеран заявил, что не откроет Ормузский пролив для судоходства до тех пор, пока США не примут озвученные им ранее условия.
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