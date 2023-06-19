Британская пресса показала российские кадры взрыва «танка-камикадзе» Т-54 ВС РФ с шестью тоннами взрывчатки

Британское издание Daily Mail показало кадры, на которые попал «танк-камикадзе» Т-54 российской армии, начиненный как минимум шестью тоннами взрывчатки.
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