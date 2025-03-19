Путин озвучил требования России на переговорах

На закрытой встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин поделился своими взглядами на требования России в ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.
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