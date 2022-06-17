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Баринов интересен «Галатасараю» и «Трабзонспору»

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в Турции. 25-летним игроком сборной России активно интересуются «Галатасарай» и «Трабзонспор», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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