Пушка Мантуана на 85-й и победа «Зенита», «МЮ» пропустил 4 гола за тайм, Миранчук забил за «Торино», ничьи «Локо» и «Динамо», «Барса» опять не обыграла «Райо» и другие новости

Доброе воскресное утро! Просыпаемся под наш традиционный дайджест новостей☺️ 1. «Зенит» вырвал победу у ЦСКА (2:1) на 85-й минуте благодаря дальнему удару дебютировавшего за питерский клуб Густаво Мантуана.
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