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Власти Турции опровергли сообщения об остановке вещания телеканалов

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 23 марта опровергла сообщения о якобы указании телеканалам прервать прямые эфиры на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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