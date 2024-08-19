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Economist: главкома ВСУ Сырского хотели уволить перед атакой на Курскую область

Economist: главкома ВСУ Сырского хотели уволить перед атакой на Курскую область

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского хотели уволить перед наступлением на Курскую область.Нападение на Курскую область уберегло главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского от увольнения, пишет британское издание Economist.

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