Обрушение моста на поезд в Брянской области. Главное

В Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, причиной аварии стало «незаконное вмешательство в функционирование транспорта», в результате которого есть пострадавшие.