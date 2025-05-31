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Обрушение моста на поезд в Брянской области. Главное

Обрушение моста на поезд в Брянской области. Главное

В Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, причиной аварии стало «незаконное вмешательство в функционирование транспорта», в результате которого есть пострадавшие.

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