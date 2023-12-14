Следователи МВД России окончили расследование уголовного дела о серии мошенничеств в отношении предпринимателей

Следователем Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении пятерых участников организованной группы.
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