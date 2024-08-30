Россия меняет ядерную доктрину: Лавров намекнул Западу на возможные "сюрпризы"

Россия решила пересмотреть ядерную доктрину, Лавров намекнул Западу на возможные "сюрпризы". "Лавров и намекает, что мы предложим трусливым и изнеженным западникам сыграть в русскую рулетку", - считает журналист-международник Сергей Латышев.