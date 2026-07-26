Manhunt Underway For Islamic State Suspect After Deadly Car Attack On Berlin Pride Parade A manhunt is underway in Berlin for a 21-year-old Islamic State supporter accused of driving a vehicle into a pride celebration, killing one person and injuring at least 16 others.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии