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Manhunt Underway For Islamic State Suspect After Deadly Car Attack On Berlin Pride Parade

Manhunt Underway For Islamic State Suspect After Deadly Car Attack On Berlin Pride Parade A manhunt is underway in Berlin for a 21-year-old Islamic State supporter accused of driving a vehicle into a pride celebration, killing one person and injuring at least 16 others.

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