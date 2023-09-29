Комплекс весогабаритного контроля установили в одном из районов Алтая

Всего в регионе установлено 14 подобных комплексов Комплекс в Благовещенке Большой комплекс весогабаритного контроля появился в Благовещенском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
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