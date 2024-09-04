Родиола розовая: защита печени, артерий и улучшение памяти

Родиола относится к фармакологической группе препаратов природного происхождения, которые способны повышать сопротивляемость организма вредным воздействиям физического, химического и биологического происхождения.
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