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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин сделал хет-трик в матче с «Тампой» и стал 1-й звездой. Он 3-м в сезоне НХЛ набрал 50 очков

Панарин сделал хет-трик в матче с «Тампой» и стал 1-й звездой. Он 3-м в сезоне НХЛ набрал 50 очков

Форвард «Рейнджерс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (5:1).  Матч с 3+ шайбами стал для россиянина 6-м за карьеру в лиге (в одном из них на его счету покер).

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