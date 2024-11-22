Знаете, почему "Орешник" не ударил 20 ноября? Мы объясняем. А в это время американцы просят прощения у Путина и Медведева

Минувший день ознаменовался сенсацией - арсенал русской армии пополнился новейшей ракетой, которая не на шутку перепугала мир, и теперь американцы просят прощения у Путина и Медведева.
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