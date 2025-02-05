Ракетную опасность объявили в Курской области

Оперативный штаб Курской области объявил на всей территории региона ракетную опасность. Тем, кто находится дома, рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.
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