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В Турции банки перестали обслуживать банковские карты UnionPay

В Турции банки перестали обслуживать банковские карты UnionPay

Банки Турции перестали обслуживать выпущенные Газпромбанком карты системы UnionPay. Как сообщает ТАСС, при попытке снять деньги банкомат либо выдаёт сообщение об ошибке, либо пишет, что карта не обслуживается конкретным банком.

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