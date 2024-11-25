ONEOK приобретает оставшиеся Акции EnLink Midstream за $4,3 млрд

Оператор трубопроводов ONEOK объявил в воскресенье о покупке оставшихся акций EnLink Midstream за $4,3 млрд в рамках сделки с обменом акций, усиливая свое присутствие в Пермском бассейне на фоне роста консолидации в энергетическом секторе США.