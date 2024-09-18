Volkswagen и SAIC планируют закрыть совместный завод в Китае

Volkswagen и его китайский партнер SAIC рассматривают возможность закрытия завода в Китае в связи с падением спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, 18 сентября пишет журнал Manager Magazin (mm).
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