"Владислав, как ты мог?" Бакальчук плачет, а Дугин требует национализации Wildberries

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Комментарии
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Алексей Тан
Охренеть можно!!... Всякие &quot;грибы трутовики&quot; (грибы паразиты)... переселились на БЕРЁЗУ!... и тут же объявили, что  берёза, это их собственность!...сок берёзы это их сок! ...   О! как!!.... ПРАВ!!, ОХ! как прав философ и учёный Александр ДУГИН... изначально, это не с &quot;неба&quot; упало... а было это всё... собственностью ГОСУДАРСТВА!!!... обратно и возвратиться должно!.
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