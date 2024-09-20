"Владислав, как ты мог?" Бакальчук плачет, а Дугин требует национализации Wildberries

Алексей Тан

Охренеть можно!!... Всякие "грибы трутовики" (грибы паразиты)... переселились на БЕРЁЗУ!... и тут же объявили, что берёза, это их собственность!...сок берёзы это их сок! ... О! как!!.... ПРАВ!!, ОХ! как прав философ и учёный Александр ДУГИН... изначально, это не с "неба" упало... а было это всё... собственностью ГОСУДАРСТВА!!!... обратно и возвратиться должно!.