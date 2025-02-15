Андрей Телиженко: США не волнует, кто подпишет соглашение, главное — вернуть свои деньги

Почему Киев охвачен паникой? Каковы истинные намерения Дональда Трампа в переговорах с Россией? Какие условия выдвигает Кремль, и как это повлияет на будущее Украины? Андрей Телиженко, политолог-международник американист, бывший сотрудник посольства Украины в США ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.