Андрей Телиженко: США не волнует, кто подпишет соглашение, главное — вернуть свои деньги

Почему Киев охвачен паникой? Каковы истинные намерения Дональда Трампа в переговорах с Россией? Какие условия выдвигает Кремль, и как это повлияет на будущее Украины? Андрей Телиженко, политолог-международник американист, бывший сотрудник посольства Украины в США ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.
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