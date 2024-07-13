Момент крушения Sukhoi Superjet 100 под Коломной попал на видео (ВИДЕО)

фото: Стала известна возможная причина крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. В Сети появилось видео момента крушения самолета Sukhoi Superjet 100 над лесополосой в подмосковной Коломне Как напоминает Teleram-канал Shot, причиной мог стать одновременный отказ двух двигателей.