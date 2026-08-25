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Рейс о форвардах, против которых играл: «Самый крутой – Олисе из «Баварии», невероятно быстрый. Кордоба? Для меня Энрике лучше и сложнее»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал, против каких нападающих Лиги чемпионов и РПЛ ему было сложнее всего играть.

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