Кубок России. Мега масс-старт. Сливко одержала победу, Мощенкова – 2-я, Никулина – 6-я, Васильева – 11-я

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла мега масс-старт на первом этапе Кубка России в Тюмени. Кубок России  1-й этап Тюмень Женщины Мега масс-старт 1.

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