США пригрозили Украине отключением Starlink

Представители Соединённых Штатов предупредили Украину о возможности отключения от спутниковой связи Starlink после того, как Владимир Зеленский отказался подписать соглашение с Вашингтоном о поставках редкоземельных металлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии