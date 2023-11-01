Жернова революции: все ли жертвы политических репрессий можно назвать невинными

Как известно, 30 октября в нашей стране является Днём памяти жертв политических репрессий. К большому сожалению, этой датой очень часто пользуются те, кто лишний раз желает пнуть наше советское прошлое – не гнушаясь при этом откровенными фальсификациями.
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