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«Сакраменто» объявил о партнерстве с рэпером 50 Cent

«Сакраменто» объявил о партнерстве с рэпером 50 Cent

«Сакраменто» объявил о заключении многолетнего партнерского соглашения с известным рэпером 50 Cent. Выпускаемый музыкантом напиток Sire Spirits станет официальным шампанским «Кингз».

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