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Военное обозрение

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Пашинян на саммите «ШОС+» демонстративно «забыл» русский язык

Пашинян на саммите «ШОС+» демонстративно «забыл» русский язык

Лидеры Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других стран вынуждены были слушать его через переводчика.

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