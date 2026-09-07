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Кандидата от «Яблока» и депутата ЕГД Константина Киселева отпустили домой

Кандидата от «Яблока» и депутата ЕГД Константина Киселева отпустили домой

Депутата гордумы Екатеринбурга, кандидата в депутаты Госдумы и заксо от партии «Яблоко» Константина Киселева выпустили после задержания полицией.

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