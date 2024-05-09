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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Спартака» Денисов о будущем: «Симпатизирует история Кузяева. Респект за то, что уехал и хорошо себя проявляет» 

«Мое будущее? Могу сейчас сказать что угодно, помечтать, но хочется не говорить, а делать.  Нет человека, чью история я хотел бы повторить, но симпатизирует история Далера Кузяева.

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