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Царьград

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Прокуратура взяла на контроль ситуацию после атаки на Сочи

Прокуратура взяла на контроль ситуацию после атаки на Сочи

Прокуратура Краснодарского края контролирует соблюдение прав граждан после атаки украинских катеров на Сочи 9 сентября.

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