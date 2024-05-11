Рустам Минниханов об организации мероприятий KazanForum и «Изге Болгар жыены»: Все это должно работать надежно и на высоком уровне

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поблагодарил правоохранительные органы, глав муниципальных образований, республиканский актив и всех организаторов от министерств и ведомств, которые были задействованы в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 мая.
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