Рустам Минниханов об организации мероприятий KazanForum и «Изге Болгар жыены»: Все это должно работать надежно и на высоком уровне

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поблагодарил правоохранительные органы, глав муниципальных образований, республиканский актив и всех организаторов от министерств и ведомств, которые были задействованы в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 мая.