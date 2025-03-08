Резкая переобувочка в воздухе

Резкая переобувочка в воздухеНу вы знаете — типичные хохлы. Сначала визжать про границы 91-го года, обмен территориями, кофе в Крыму, "фортеци", а потом "НУ ЧТО-ТО СЛОЖНО, НАДО ОТХОДИТЬ"Подписаться на каналЧитать подробнее>>> .
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