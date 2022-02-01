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Михеев – 3-я звезда матча с «Нью-Джерси»: победный гол, передача, 6 бросков, «+3». У него 9 очков в 12 играх

Форвард «Торонто» Илья Михеев набрал 2 (1+1) очка в игре чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:4) и был признан 3-й звездой.

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