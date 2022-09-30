Zefirka > Авто/Мото > Список самых быстрых автомобилей в мире на 2022 год Погоня за максимальной скоростью уже давно захватила премиальные автобренды и продолжается по сей день, даже когда автомобильный мир начинает вступать в эпоху электричества.