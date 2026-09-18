ES – Potential Long Scalp Around 7670 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today’s area of interest on ES is a potential long scalp around the 7670 area, should price trade back into the zone.
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