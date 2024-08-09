Это не шутки! Врач Платонова рассказала, при какой аритмии может остановиться сердце

Дрожит, скачет, замирает… Как понять, что сердце бьется не так, как следует? И можно ли пропустить патологию на ЭКГ? фото: iStockВ России болезни сердца и сосудов остаются одной из главных причин смертности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии